Romanya'da diaspora mitingi çatışmaya dönüştü

Çoğunluğunu ülke dışında yaşayan ve yaz tatili dolayısıyla ülkelerine gelen Rumenlerin oluşturduğu binlerce kişinin katılımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen mitingde çatışma yaşandı.

Polis göz yaşartıcı bomba ile müdahale etti

Hükümetin hazırladığı yargı reformunda yapılan değişiklikleri ve bazı yolsuzluklarda adı geçen isimlerin hükümette olması dolayısıyla iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'yi (PSD) protesto eden göstericilerin taşkınlık çıkartması sonucu polis, göz yaşartıcı bombayla müdahale etti.

Bazı protestocular, hükümet binasını koruyan güvenlik hatlarından geçmeye çalıştılar.

Bazı potestocular ise polise şişe ve taş fırlattı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren protestolarda polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz spreyi kullandı.

Kaynak: Reuters