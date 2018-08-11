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İran'da çatışma: 11 ölü

İran'ın kuzeybatısında Devrim Muhafızları Ordusu güçleriyle bir grup silahlı terörist arasında çıkan çatışmada 11 örgüt üyesi öldürüldü.

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İranda çatışma: 11 ölü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Uşnu sınır bölgesinden ülkeye sızma girişiminde bulunan bir grup terörist arasında çatışma çıktığı" belirtildi.

Çatışma sonucunda 11 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin yaralandığı ifade edilirken İran tarafının kayıp verip vermediği hakkında bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, söz konusu terörist grubun ismi belirtilmezken çatışmaların yaşandığı bölge, daha önce terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK ve IKDP'ye bağlı Peşmergelerle İran askerleri arasında çatışmalara sahne olmuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: terörist, iran, çatışma
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