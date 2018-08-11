Pakistan'da polise saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Pakistan Gilgit Baltistan'da yaşanan saldırıda, 5 ya da 6 terörist tarafından güvenlik noktasına ateş açıldı.

3 polis hayatını kaybetti

Gilgit Baltistan polis yetkilisi Tanvirul Hasan'ın yaptığı açıklamaya göre, saldırı güvenlik noktasında 12 polisin bulunduğu sırada yaşandı.

Hasan, saldırıda isimleri Navaz, Fazal ve Vekil olan 3 polisin hayatını kaybettiğini, 2 polisin de yaralandığını söyledi.

Hasan, ayrıca saldırganlardan birinin de öldürüldüğünü, diğerlerinin ise silahlarını bırakarak kaçtığını söyledi.

Kaynak: AA