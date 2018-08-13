Hamaney'in Irak Temsilcisi'nden İbadi'ye sert eleştiri

İran'ın dini lideri Ali Hameney’in Irak Temsilcisi Mücteba el-Hüseyni yaptığı yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’yi sert bir dille eleştirerek, "yaptırımları uygulayacakları" yönündeki açıklamasının "sorumsuzca" olduğunu savundu.

Hüseyni, "Irak Başbakanı, üzüntü duyduğumuz bu tutumuyla ABD karşısında psikolojik olarak zayıf düştüğünü ve yenildiğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Hüseyni'nin bu açıklamalarına Irak hükümetinden henüz herhangi bir yanıt gelmedi.

İbadi, ABD'nin İran'a yaptırımlarını uygulayacaklarını söylemişti. İbadi, bu açıklamasından dolayı İran'a yakın Şii siyasi ve askeri grupların sert eleştirisine maruz kalmıştı.

Kaynak: AA