Seattle'daki uçak kaçırma olayının detayları açıklandı

Yetkililer, Seattle Havaalanı'ndan boş bir yolcu uçağı kaçıran ve daha sonra kaza yaparak uçağın düşmesine sebep olan kişinin, tam yeterlilik belgesine sahip bir havayolu çalışanı olduğunu açıkladı.

Horizon Air'in CEO'su Gary Beck, kişinin böyle bir "karmaşık makineyi" uçurabilme becerisini nasıl kazanmış olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını söyleyerek, "bizim bilgimize göre, pilot lisansına sahip değildi" dedi.

"Uçakta tek kişi olduğuna inanıyoruz"

FBI'ın Seattle bölge şefi Jay Tabb, "Şu anda, uçaktaki tek kişi olduğuna inanıyoruz ama tabii ki kaza yerinde bunu doğrulayamadık" dedi.

29 yaşındaki çalışan, 3 yıldan fazla bir süredir Horizon Air için uçak çekme, düzenleme ve uçaklara çanta yükleme işi yapıyordu.

"Yalnızca kırılmış bir adam"

Şüphelinin hava trafik kontrolüyle yaptığı konuşma, "kimseyi incitmek istemeyen biri olduğunu" gösteriyor. Sevdiklerinden özür dileyen çalışan konuşmada, "yalnızca kırılmış bir adam" olduğunu söyledi.

Olay hakkında açıklama yapan aile de, şüphelinin "serseme dönmüş ve kırılmış" olduğunu dile getirdi.

Uçuş 90 dakika sürmüştü

ABD medyasının adının Richard Russell olduğunu aktardığı çalışan, Cuma günü geç saatlerde yolcusuz bir uçakla havalanmış, 2 savaş uçağı peşine düşmüştü.

90 dakika süren uçuş, uçağın Puget Sound'daki seyrek nüfuslu bir ada olan Ketron Adası'na düşmesiyle sona ermişti.

Havayolu çalışanı, sert manevralar yaptıktan sonra uçağın düşmesiyle ölmüştü.

Olay nedeniyle havaalanı kısa süreliğine uçuşlara kapatılmış, yolcular alanda beklemek zorunda kalmıştı.

Kaynak: BBC, Reuters