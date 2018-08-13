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Hindistan'da şiddetli yağışlar 774 can aldı

Hindistan'ın yedi eyaletinde muson mevsimindeki şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar 774 kişi hayatını kaybetti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:52





