  • 13 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.875
    EURO 7.836
  • BIST 90773.84
    ALTIN 264.287
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hindistan'da şiddetli yağışlar 774 can aldı

Hindistan'da şiddetli yağışlar 774 can aldı

Hindistan'ın yedi eyaletinde muson mevsimindeki şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar 774 kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hindistanda şiddetli yağışlar 774 can aldı

Hindistan İçişleri Bakanlığı'nın Ulusal Acil Durum Müdahalesi Merkezi'nden yapılan açıklamada, muson mevsiminde Kerala'da 187, Uttar Pradeş'te 171, Batı Bengal'de 170, Maharaştra'da 139 kişi, Gujarat'ta 52, Assam'da 45 ve Nagaland'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kerala ve Batı Bengal'de kayıp 27 kişinin arandığı belirtildi.

Ülkede etkili olan yağış ve sellerde 245 kişi de yaralandı.

Meteoroloji Kurumu, Çarşamba gününden bu yana etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle eyaletin çeşitli bölgelerinde birkaç gün süreyle acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Muson yağmurları, hindistan, şiddetli yağış, sel
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER