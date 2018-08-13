Boris Johnson peçe sorularını cevaplamayı reddetti, çay ikram etti

Danimarka'daki burka yasağının ardından peçeli kadınlara yönelik tepki çeken açıklamalar yapan ve ağır eleştirilere maruz kalan eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ilk kez basının karşısına geçti.

Oxfordshire'daki evinin dışında kurduğu kamp alanında basının sorularını cevaplayan Johnson, skandal sözleri hakkında açıklama yapmayı redderek, "Bu konu hakkında size söyleyebileceğim bir şey yok. Size çay ikram etmek dışında bir şey söylemem" dedi.

Babasından destek açıklaması geldi

Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson ise, oğlunun peçe açıklamalarına destek verdi. Sunday Telegraph gazetesine konuşan Johnson, oğlunun daha da ileri gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Elbette yasak veya kısıtlamaların olacağı durumlar var. Bu onlardan biri" ifadelerini kullandı.

Johnson'ın "banka soyguncusu" ve "posta kutusu" benzetmesi

Eski Dışişleri Bakanı Johnson, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkında İngiliz Daily Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede, peçeli kadınları "banka soyguncusu" ve "posta kutusu"na benzetmişti. Peçeli kadınlar için "tamamen komikler" ifadesini kullanan Johnson, bu kadınların "isyankar ergenlere" benzediğini savunmuştu.

Eski Bakanın, Danimarka'nın kamusal alanda peçe takılması yasağını eleştirdiği yazısında kullandığı benzetmeler, İngiliz kamuoyunda tepki çekmişti.

Johnson'ın yorumlarına tepki gösteren Britanya Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Miqdaad Versi, eski Bakanın "aşırı sağa" kaydığını ifade etmişti. Konsey, parti liderliğinin Johnson'ı özür dilemeye çağırması gerektiğini belirtmişti.

"Johnson'ın yorumları kabul edilemez"

İngiltere'de nefret suçlarını takip eden devlet destekli kuruluş Tell Mama da yayınladığı mesajda Johnson'ı eleştirerek, "Bu devam edemez. Muhafazakar Parti'de bu yorumlardan sonra işler aynı şekilde süremez. Peçeli kadınlara saldırganlığın arttığı 2018'de, Johnson’ın bu yorumları kabul edilemez" demişti.

"Ucuz Donald Trump"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin milletvekili David Lammy ise, Johnson'ın benzetmelerine tepki göstererek, "Sokaklarımızda haydutlar Müslüman kadınların örtülerini açıyor ve Boris Johnson onlarla posta kutusu diye dalga geçiyor" görüşünü dile getirmişti. Johnson için "Ucuz Donald Trump" tabirini kullanan Lammy, eski Bakanın kendi siyasi amaçları uğruna İslamofobiyi körüklediğini kaydetmişti.

Bir diğer İşçi Partili milletvekili Stella Creasy de, Johnson'ın kendisini aşırı sağa yakınlaştırarak Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışı için hazırlık yaptığını savunmuştu.

Geçen ay istifa etti

Johnson, 2 yıldır yürüttüğü Dışişleri Bakanlığı görevinden geçen ay istifa etmişti. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandumda ayrılık yönündeki kampanyanın liderliğini yapan Johnson, göçmen ve Türkiye karşıtı söylemiyle öne çıkmıştı.

Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmış Ali Kemal Bey'in torununun oğlu olan Johnson, 2008-2016 yıllarında başkent Londra'nın belediye başkanlığını da yapmıştı.

Danimarka'daki yasak

Danimarka’da geçen hafta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"na göre kamusal alanda burka ve peçenin yanı sıra kar maskesi ile yüzü kapatmak yasaklanmıştı.

Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron (790 lira), ikinci defada 2 bin kron (bin 580 lira), üçüncü defada 5 bin kron (3 bin 950 lira) para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise, her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 900 lira) ceza kesilecek.

Kaynak: BBC, Reuters