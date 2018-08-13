Muson yağmurları 40 bin kişiyi göç ettirdi

Filipinler Rizal Bölgesi’nde Muson yağmurlarının taşkın ve sele sebep olmasıyla 40 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yetkililer en çok tahliye edilen insanların Markina şehrinde yaşadıklarının altını çizerek, bölge sakinlerini uyardı.

Ülkede taşkınların en büyük sebebinin tıkanan drenaj hatları ve su kanallarına atılan çöplerin sebep olduğuna dikkat çekildi, bölge sakinlerinin duyarlı olması istendi. Sel Kontrolü ve Bilgi Merkezi de, Manila Limanına dökülen Roxas Bulbarındaki yağmur suyu kanallarının hepsinin atılan çöpler yüzünden tıkandığını açıkladı.

Muson yağmurlarının faturası 2,2 milyon dolar

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, hükumetin ve özel kurumların evinin terk etmek zorunda kalanlara yardım çalışmaları için 2 milyon 271 bin dolar harcandığını söyledi.

Kaynak: İHA