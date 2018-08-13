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Hint milletvekili eyaletine özel statü verilmesi için Hitler'e dönüştü

Hindistan'da bir milletvekili, Başbakan Narendra Modi'yi protesto etmek ve eyaletine özel statü istemek için Adolf Hitler kılığına girerek parlamentoya gitti.

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Hint milletvekili eyaletine özel statü verilmesi için Hitlere dönüştü

Hindistan'da bir milletvekili, Nazi rejiminin diktatörü Adolf Hitler kılığına girerek Yeni Delhi'deki parlamentoya gitti. Kahverengi bir pardösü, kolunda gamalı haç işaretli bir bant ve tipik Hitler bıyığı ile parlamentoya giden 67 yaşındaki Naramalli Sivaprasad, bu eylemiyle, eyaleti Andhra Pradeş'e özel statü verilmesini ve böylece daha fazla ekonomik destek alabilmelerini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Eski bir aktör olan Sivaprasad, siyasi hedeflerine ilgi çekebilmek için parlamentoya farklı kostümlerle gitmesiyle tanınıyor. Sivaprasad'ın daha önce de Hindu tanrısı Rama, çoban veya kadın kılığına girdiği belirtiliyor.

Parlamento binası önünde Hitler'in taklidini yapan milletvekilinin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi de Nazi diktatöre benzettiği ve Başbakan'ı aynı şekilde güç tutkunu olmakla suçladığı açıklandı. 

Sivaprasad, Hitler'in de kimsenin tavsiyesini dinlemediğini ve insanların iyiliğini düşünmediğini söyledi.

Kaynak: Deutsche Welle, AP

Etiketler: Narendra Modi, Hint milletvekili, Adolf Hitler, Naramalli Sivaprasad
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