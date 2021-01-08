Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 15:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Renkleri ilk kez gören ABD'li gencin sevinci
ABD’de yıllardır renk körü olan McKinley Erves, arkadaşları tarafından hediye edilen özel gözlükle, ilk kez renklerin ahengiyle buluştu.
ABD'nin Georgia LaGrange kentinde yaşayan ve renk körlüğü bulunan McKinley "Mac" Erves'e doğum günü nedeniyle arkadaşları hastalığını giderecek özel gözlük hediye etti.
McKinley Erves, yıllar sonra renkleri ilk kez gördüğünü söyledi.
Erves'in duygu dolu anları sosyal medyada çok izlenenler arasına girdi.
[Fotoğraf: DHA]
Sosyal medya hesabından renklerin ahengiyle buluştuğu o anı anlatan Erves,"Renkkörlüğü gözlüğünü ne kadar çok istediğimden hiç bahsetmememe rağmen arkadaşlarımın doğum günümde bana gözlük almak için bu kadar çaba göstermiş olması, beni ne kadar çok sevdiklerini ve kardeşlerim diyebileceğim daha iyi insanlar bulamayacağımı gösteriyor"
Erves, videoyu yüklediği andan bu yana 1,8 milyondan fazla izlendi.
Etiketler: ABD
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