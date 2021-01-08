Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi, aşının ilk sonuçlarının beklentilerin altında olduğunu ve bu nedenle klinik testlerin ertelendiğini açıkladı.

Açıklamada, aşının küçük yan etkilere sahip olmasına rağmen 30 gönüllünün vücut bağışıklık sistemini harekete geçirmediği belirtildi.

Çalışmada görev alan Prof. Dr. Marylyn Addo, değerlendirilen verilerin bağışıklık tepkilerinin tespit edilebilir olduğunu ancak beklenen ölçüde üretilmediğini gösterdiğini kaydetti.