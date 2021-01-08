Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
IDT Biologika şirketinin COVID-19 aşısı, ilk klinik denemede beklentileri karşılamadı
Almanya'da IDT Biologika GmbH şirketi ve Alman Enfeksiyon Araştırma Merkezince geliştirilen potansiyel COVID-19 aşısının, ilk klinik denemede öngörülen beklentileri karşılamadığını açıkladı.
Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi, aşının ilk sonuçlarının beklentilerin altında olduğunu ve bu nedenle klinik testlerin ertelendiğini açıkladı.
Açıklamada, aşının küçük yan etkilere sahip olmasına rağmen 30 gönüllünün vücut bağışıklık sistemini harekete geçirmediği belirtildi.
Çalışmada görev alan Prof. Dr. Marylyn Addo, değerlendirilen verilerin bağışıklık tepkilerinin tespit edilebilir olduğunu ancak beklenen ölçüde üretilmediğini gösterdiğini kaydetti.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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