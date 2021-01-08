Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa’dan Moderna aşısına onay
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.
Fransa Yüksek Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu aşının kullanımına onay verildiği, aşının COVID-19'a karşı etkili olduğu ve 18 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceği belirtildi.
Moderna'nın geliştirdiği aşı, ülkede kullanımına izin verilen ikinci aşı oldu. Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech'in koronavirüs aşısı onaylanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Fransa ABD
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