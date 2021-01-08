Fransa Yüksek Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu aşının kullanımına onay verildiği, aşının COVID-19'a karşı etkili olduğu ve 18 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceği belirtildi.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, ülkede kullanımına izin verilen ikinci aşı oldu. Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech'in koronavirüs aşısı onaylanmıştı.

