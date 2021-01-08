Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, sosyal medya paylaşımında, Pfizer'ın geliştirdiği aşının onaylandığına dair Malezya İlaç Düzenleme Kurumunun kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "Pfizer'dan beklediğimiz ek bilgileri de edindikten sonra aşının Malezya'da kullanım sürecine başlayacağız" dedi.

Geçen ay Pfizer'dan satın alınan 6,4 milyon doz aşının şubat ayında ülkeye geleceğini bildiren Bakan Hayri, Sağlık Bakanlığı yetkililerine, aşının onay sürecinde hızlı hareket ettikleri için teşekkürlerini sundu.

Yüzde 70 oranında bağışıklık hedefleniyor

Şimdiye kadar Pfizer ve AstraZeneca firmalarından toplam 12,8 milyon doz aşı satın alınan Malezya'da hükümet, daha fazla aşı getirerek ülkede yüzde 70 oranında COVID-19 bağışıklığı hedefliyor.

Malezya'da vaka sayısı 131 bini geçerken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 537 oldu. Ülke genelinde 25 bin 140 kişi koronavirüs tedavisi görüyor.

