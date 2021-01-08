İran’ın başkenti Tahran yakınlarında 8 Ocak 2020’de Ukrayna Hava Yolları uçağının 2 füzeyle düşürülmesi sonucu vatandaşları hayatını kaybeden Ukrayna, Kanada, Afganistan, Birleşik Krallık ve İsveç olayın yıl dönümünde ortak açıklama yayımladı.

5 ülkenin dışişleri bakanlarının yaptığı ortak açıklamada, "Uçağın düşürülmesinin üzerinden 1 yıl geçtiği hatırlatılarak, İran’a bu felakete yol açan nedenlere ilişkin acilen tam ve detaylı açıklama yapılması ve benzer bir olayın yaşanmaması için somut adımlar atılması" çağrısı yapıldı.

Ayrıca, adaletin tesisi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi konusunda İran’ın sorumlu tutulacağı vurgulandı.

8 Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yolları'na ait uçak düşürülmüştü

İran'da 8 Ocak 2020’de Kiev seferini yapmak üzere havalanan Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İran tarafından fırlatılan 2 füzeyle düşürülmüştü.

Uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran, uçağın, 'saldırgan uçak' zannedilerek ‘insan hatası’ nedeniyle düşürüldüğünü açıklamış ve özür dilemişti.