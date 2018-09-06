Rakka halkından YPG/PKK’nın işkencelerine karşı protesto

Rakka halkının terör örgütü YPG/PKK’nın işkencelerine karşı tepkisi devam ediyor. Rakka’nın batısında bulunan Hatunya ilçesinin sakinleri, terör örgütünün elinde bulunan çiftçilerin serbest bırakılması için protesto düzenledi. Yaklaşık 50 çiftçinin katıldığı protestoda, işkenceye uğrayanlar için hesap verilmesi, kötü altyapı ve kamu hizmetlerinin düzeltilmesi talep edildi.

PKK köylülerin mallarını yağmalıyor

Protestocular, çiftliklerindeki motosikletler ve Hatunya çiftliklerindeki bazı mülklerle malların YPG/PKK’lı teröristler tarafından yağmalandığını söyledi. Onlarca sivilin terör örgütünün elinde olduğunu söyleyen protestocular, bu sivillerin kendileri gibi yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen ve YPG/PKK’nın Rakka halkına karşı ayrımcılığına tepki koyan masum insanlar olduğunu söyledi.

Hapishanelerde işkence yapılıyor

Öte yandan, protestonun yapıldığı gün serbest bırakılan 3 Hatunyalı çiftçinin vücutlarında ciddi yaralar ve çürükler olduğu, çiftçilerin daha önce de alıkonulduğu ve işkenceye maruz kaldıkları belirtildi.

Hapishanelerde hala onlarca Hatunyalı çiftçi bulunuyor.

Kaynak: İHA