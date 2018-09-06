Çin'den ABD'ye gümrük vergisi uyarısı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, ABD'nin hareketlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Ayrıca Gao Fıng, Washington yönetiminin 200 milyar dolar tutarında Çin malına yüzde 25 gümrük tarifesi getirme söylemlerinde ısrarcı olması durumunda, bu ülkenin eylemlerine göre karşı önlemler alacaklarını anlattı.

Sözcü, "ABD itirazlara rağmen Çin'e karşı herhangi yeni gümrük tarifesi uygularsa biz de gerekli karşı hamle yapmak zorunda kalacağız" dedi.

Bahsedilen ilave vergilerin getireceği her türlü etkiyi yakından takip edeceklerini vurgulayan Gao Fıng, Çin’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin vergiler nedeniyle oluşan zorlukları aşmasına yardım etme kabiliyetlerinin olduğunu belirtti.

Gao Fıng ayrıca, ticaret savaşının hiçbir problemi çözmeyeceğini ve çözümlerin eşit şartlara dayalı müzakereler yoluyla bulunabileceğini söyleyerek, ABD ile bu konuda iletişimlerinin sürdüğünden bahsetti.

Neler yaşandı?

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer Ağustos ayı başında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılması direktifi verdiğini açıklamıştı.

ABD basınında, Başkan Donald Trump'ın Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürünlere gümrük vergisi uygulayacağı yönünde haberler çıkmıştı.

Pekin yönetimi 23 Ağustos'ta, ABD'nin 16 milyar dolarındaki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararına misilleme olarak 16 milyar dolar tutarındaki ABD mallarına yüzde 25 ilave gümrük vergisi uyguladığını kaydetmişti.

Kaynak: AA