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"DEAŞ Suriye ve Irak'ta hakimiyetini yıl sonuna kadar kaybedecek"

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki hakimiyetini yıl sonuna kadar kaybedeceğini söyledi.

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&quot;DEAŞ Suriye ve Irakta hakimiyetini yıl sonuna kadar kaybedecek&quot;

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, başkent Paris'teki Savunma Gazetecileri Derneği'nde yaptığı açıklamada DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta elinde tuttuğu toprakları kaybedeceğini öne sürerek, "Yıl sonundan önce, şüphesiz sonbahar sonu elinde tuttuğu hiçbir toprak olmayacak" dedi.

DEAŞ'ın fiziki olarak yok edilmesinden sonra 2014'ten bu yana ABD öncülüğünde bölgede yürütülen askeri operasyonun yeniden gözden geçirilmesinin gündeme geleceğini kaydeden Lecointre, mümkün olduğunda bölgede görevli Fransız askerlerinin sayısını azaltacaklarını açıkladı.

Fransa, 19 Eylül 2014'te bölgede Şimal Operasyonu askeri harekatını başlatmış, bu kapsamda 3 bine yakın askeri görevlendirmişti. Halihazırda bölgede binden fazla Fransız askeri bulunuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, DEAŞ
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