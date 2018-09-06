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Almanlar Trump'ın politikalarının dünyaya etkisinden korkuyor

Yapılan araştırmaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları Alman vatandaşlarının çoğunluğunu korkutuyor.

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Almanlar Trumpın politikalarının dünyaya etkisinden korkuyor

R+V Sigorta Şirketi'nin her yıl yaptırdığı ''Almanların Korkuları 2018'' adlı araştırmanın sonucuna göre, Almanların yüzde 69'u ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları nedeniyle dünyanın daha tehlikeli hale gelmesinden korkuyor.

Almanların en fazla korktukları konuların başında Trump'ın politikaları ilk sırada yer alırken, bunu, iltica taleplerindeki aşırı artış (yüzde 63), ülkedeki yabancılarla gerilim (yüzde 63), siyasetçilerin aşırı istekleri (yüzde 61), terörizm (yüzde 59), AB borç krizinin vergi mükellefleri için yük olması (yüzde 58) ve siyasi aşırılık (yüzde 57) takip etti.

Almanya'da 8 Haziran-18 Temmuz arasında 14 yaş üstü 2 bin 400 kişiyle yapılan görüşme sonuçlarına göre, geçen yıla göre korkulan konularda en fazla azalma yüzde 70'ten yüzde 59'a düşen terörizm oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: trump politikaları, korku, araştırma, almanya, almanların korkuları 2018, abd başkanı donald trump
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