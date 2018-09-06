BelÃ§ika'da siyahi sunucuya Ä±rkÃ§Ä± mesaj

Avrupa'da her geÃ§en gÃ¼n yeni bir Ã¶rneÄŸin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n son kurbanÄ±, bu kez BelÃ§ika'da siyahi bir sunucu oldu.

RTBF televizyonunda hava durumunu sunan CÃ©cile Djunga, yayÄ±n sonrasÄ±, telefonda, bir izleyicinin Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Sunucu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, sosyal medya Ã¼zerinden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde anlattÄ±.

BelÃ§ika televizyonu RTBF'de Kongo asÄ±llÄ± hava durumu sunucusu CÃ©cile Djunga yayÄ±n sonrasÄ± bir izleyiciden hakaret iÃ§eren telefon aldÄ±. Ä°zleyici Djunga'yÄ± siyahi olduÄŸu iÃ§in eleÅŸtirdi.

"IrkÃ§Ä±, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren mesajlardan bÄ±ktÄ±m"

Sunucu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± videoda, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde anlattÄ±:

"Bir hanÄ±mefendi aradÄ± ve Ã§ok siyah olduÄŸumu, ekranda hiÃ§bir ÅŸey gÃ¶rmediÄŸini, sadece kÄ±yafetlerimin gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. BunlarÄ± anlatÄ±yorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ ben siyahÄ±m. ÅžiÅŸman olanlar var, MÃ¼slÃ¼man olanlar var, kÄ±zÄ±l ya da gÃ¶zlÃ¼klÃ¼ olanlar var. BÄ±ktÄ±m artÄ±k tonlarca Ä±rkÃ§Ä±, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren mesajlar almaktan."

Bir yÄ±ldÄ±r sunuculuk yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen CÃ©cile Djunga'nÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± ilk deÄŸil. Daha Ã¶nce de "Pis zenci, Ã¼lkene dÃ¶n!" yazÄ±lÄ± mesajlar almÄ±ÅŸtÄ±.

Kanal yÃ¶netimi Djunga'ya sahip Ã§Ä±ktÄ±

Djunga, sosyal medya Ã¼zerinden, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

IrkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya RTBF kanalÄ± yÃ¶neticileri de sessiz kalmadÄ±.

KanalÄ±n genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Jean-Paul Philippot, Djunga'ya Ä±rkÃ§Ä± mesaj gÃ¶nderen izleyiciler hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Philippot "IrkÃ§Ä±lÄ±k bir suÃ§tur ve cezasÄ±z kalmayacak." dedi.

Kaynak: TRT Haber