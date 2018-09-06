İran dini lideri Hamaney: ABD ve İsrail İran'a karşı medya savaşı başlattı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de aralarında olduğu Uzmanlar Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Hamaney, ellerindeki istihbari bilgiyi şöyle açıkladı:

"ABD ve siyonist rejimin casusluk unsurları, bazı zengin Arap ülkelerinin finansal desteğiyle İran'a karşı medya savaşı başlatma hedefiyle teşkilatlanmış durumda."

"Halkın zihnini bulandıracak propagandalar"

Hamaney oluşturulan teşkilatın ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirterek, ABD ve İsrail'in bu sayede halk arasında ümitsizlik oluşturmak, halkı birbirleri ve devletle karşı karşıya getirmek ve ülkedeki ekonomik sorunları abartarak halkın zihnini bulandırmak istediğini söyledi.

Ülkedeki ekonomik sorunlardan da bahseden Hamaney, ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı ve döviz krizinin, medya üzerinden yürütülen savaşın bir neticesi olduğuna dikkat çekti.

Hamaney, "Kötülük isteyenlerin medya üzerinden sürdürdükleri savaş ve propaganda çabaları etkili oldu. Dikkatli olmalıyız. Halkın zihnini bulandıracak propagandalara katkı vermeyelim" dedi.

Ekonomik sorunlar protestolara neden oluyor

ABD yönetiminin 8 Mayıs'ta Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra getirdiği tek taraflı yaptırımlar nedeniyle, uluslararası bankacılık ve petrol ihracatında sorunlarla karşılaşan İran'da ekonomik sorunlar zaman zaman protestolara neden oluyor.

Halihazırda serbest piyasada dolar karşısında 13 bin 800 tümen seviyelerinde işlem gören ulusal para birimi tümen, Nisan ayından bu yana yaklaşık yüzde 130 değer kaybına uğradı.

Kaynak: AA