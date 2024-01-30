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Dünya
AA 30.01.2024 19:04

Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, martta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığını yayımladı.

Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı
[Fotograf: İHA]

Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, Putin, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip.

Putin'in 1960 model GAZ M21, 1965 model GAZ M21 ve 2009 model Niva marka arabaları da bulunurken, Rus lidere ait toplam 10 farklı banka hesabında 54,4 milyon ruble (yaklaşık 606 bin dolar) yer alıyor.

St. Petersburg Bankasında da 230 adet hissesi bulunan Putin, 2018'de başladığı devlet başkanlığı dönemini kapsayan son 6 yılda ise 67 milyon rublenin (yaklaşık 745 bin dolar) üzerinde gelir elde etti.

Rusya’da devlet başkanlığı seçimi

Ülkenin Federasyon Konseyi, Aralık 2023'te devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Putin’in adaylığı Rusya Merkez Seçim Komisyonunca dün onaylanmıştı.

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan "Birleşik Rusya" Partisi tarafından desteklenecek.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

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