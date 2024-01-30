BMGK, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini 1 yıl daha uzattı

Karar, BMGK'da düzenlenen oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Böylelikle, 1964'ten beri Ada'da bulunan BMBG'nin görev süresi 1 yıl daha uzatılmış oldu.

Kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Cuellar'ı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atamasının memnuniyetle karşılandığı bildirilirken, taraflara bunu fırsat olarak değerlendirme ve işbirliği içinde hareket etme çağrısı yapıldı.

Taraflara ara bölgede gerginliği azaltma çağrısı yapılan kararda, ara bölgenin bütünlüğünün muhafaza edilmesinin önemine dikkati çekildi.

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü, 1964 yılında Güvenlik Konseyinin kararıyla 796 askeri ve 65 polis personelinden oluşan bir güçle kurulmuştu.

Kıbrıs adası 1974'ten bu yana kuzeyde Türk ve güneyde Rumlar olmak üzere iki parçaya bölünmüş, 2004'te Kıbrıslı Rumlar, BM tarafından sunulan adanın iki parçasını birleştirmeye yönelik bir planı reddetmişti.