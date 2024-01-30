Az Bulutlu 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.01.2024 17:13

İtalya'da çiftçilerin, AB'nin tarım politikalarına yönelik protestoları sürüyor

İtalya'da çiftçiler, bazı kentlerde traktörleriyle yollara inerek Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına yönelik protestolarına devam ediyor.

İtalya'da çiftçilerin, AB'nin tarım politikalarına yönelik protestoları sürüyor
[Fotograf: AA]

AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı başta olmak üzere tarım politikalarının protesto edildiği ülkeler arasına eklenen İtalya’da çiftçiler, bugün de bazı kentlerde ve yollarda traktörleriyle eylemler yaptı.

Ülkenin kuzey-güney arteri olan A1 kara yolunun Milano girişindeki Melegnano mevkisinde traktörlerini yol kenarına park eden çiftçiler, araçlarına "Çiftçiler yoksa, gıda da yok" ve "Bütün Avrupa'yı bloke etmeye hazırız" yazılı pankartlar ve İtalyan bayrakları astı.

Milano yakınlarındaki protestoya 100 kadar traktör katıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Milano yakınlarındaki bu gösteri dışında yine A1 otoyolunun Valdichiana mevkisinde, 250 kadar traktörle çiftçiler eylem yaptı.

Lodi, Grosseto, Cagliari ve Lecce kentlerinde de çok sayıda çiftçi traktörleriyle yollara döküldü.

İtalya'daki çiftçiler, AB'nin "Yeşil Mutabakat" programını ve tarım sektöründeki vergileri protesto ederken, sentetik gıdalara yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesini talep ediyor.

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Son dönemde uygulanan tarım politikaları başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.

Avrupa ülkelerinin büyük kısmında çiftçiler yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekmek için traktörleriyle protestolar düzenliyor.

AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.

Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanıma ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırmak" eleştirisinde bulunuyor.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
Güney Kore, Japonya'nın "tartışmalı adacıklarda" hak iddiasını yinelemesini protesto etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
İsrail'de ana muhalefet liderinden, hükümete "ateşkes ve esir takası" için destek
17:34
Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
17:20
Güney Kore, Japonya'nın "tartışmalı adacıklarda" hak iddiasını yinelemesini protesto etti
17:15
Netanyahu, askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren esir takasını kabul etmeyeceğini söyledi
17:29
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüs böyle çarpıştı
16:55
Tarihi Şeyh Camii ve Külliyesi restore edilecek
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ