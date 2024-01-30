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Dünya
AA 30.01.2024 18:23

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail son bir haftada 1348 Filistinliyi öldürdü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in son bir hafta içinde 1348 Filistinliyi öldürdüğünü, 2 bin 413'ünü yaraladığını ve 204'ünü gözaltına aldığını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail son bir haftada 1348 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İİT'nin internet sayfasında, İsrail'in 23-29 Ocak tarihlerinde Filistinlilere karşı işlediği suçlara ilişkin bir rapor yayınlandı.

İsrail'in son bir haftada çoğu Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda olmak üzere 1348 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan rapora göre, İsrail güçleri bu sürede Filistin genelinde 2 bin 413 kişiyi yaraladı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 204 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen rapora  göre, işgalci Yahudilerin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları sürdü, İsrail güçleri cuma günü Aksa'da namaz kılınmasını kısıtladı.

Raporda, İsrail'in aynı süre zarfında, mülklere saldırma, ibadet hakkını engelleme, baskınlar düzenleme, yolları kapama, Filistinlilere ait arazilere el koyma, ateş açma ve Yahudi yerleşim konutları inşa gibi Filistin halkına karşı 4 bin 217 ihlal gerçekleştirdiği bilgisi verildi.

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