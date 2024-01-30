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Dünya
AA 30.01.2024 17:36

İsrail'de ana muhalefet liderinden, hükümete "ateşkes ve esir takası" için destek

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması karşılığında İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin muhtemel bir anlaşma için hükümete destek vereceklerini açıkladı.

İsrail'de ana muhalefet liderinden, hükümete "ateşkes ve esir takası" için destek

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri ve eski Başbakan Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması için hükümete "güvenlik ağı" sağlayabileceklerini belirtti.

Gazze'deki İsrailli esirleri getirmenin kendi görevleri olduğunu ifade eden Lapid, aksi takdirde "toplum içerisinde ve vatandaş ile hükümet arasındaki ilişkilerde çatlaklar oluşacağı" uyarısında bulundu.

Lapid'in açıklamaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı koalisyon ortağı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Hamas ile esir takası konusunda "dikkatsiz bir anlaşma" sağlanması halinde, koalisyon hükümetini dağılmakla tehdit etmesi üzerine geldi.

İsrail'de İbranice yayın yapan basın, Lapid'in açıklamalarını hükümete katılım değil, ateşkes ve esir takası için geçici bir destek şeklinde yorumladı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'deki saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana sık sık talepleri doğrultusunda bir adım atılmazsa Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulunuyor.

Ben-Gvir, geçen hafta partisinin haftalık olağan toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması halinde Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden ayrılacağını söylemişti.

Paris toplantısı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını belirtmişti.

Daha sonra, İsrail Kanal 12 televizyonu da Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı görüşmelerin yapıldığını ancak buna ilişkin "basına sızın maddelerin doğru olmadığını" açıklamıştı.

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