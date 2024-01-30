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Dünya
AA, Reuters 30.01.2024 18:57

Biden: Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız yok

Amerikan üssüne yapılan saldırıdan, "silahları temin ettiği için" dolaylı olarak İran'ı sorumlu tutan ABD Başkanı Joe Biden, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz." dedi.

Biden: Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız yok
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD Başkanı Biden, Florida'da katılacağı seçim çalışmaları için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Biden, Ürdün-Suriye sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya nasıl karşılık vereceklerini kararlaştırdıklarını söyledi.

Saldırının sorumlusu olarak İran'ı görüp görmedikleri sorusunu, "Bu saldırıyı yapan kişilere silahları sağlamaları bağlamında onları (İran'ı) sorumlu tutuyorum." şeklinde yanıtlayan Biden, saldırının İran'la doğrudan bağlantısının ortaya çıkması durumunda İran'ı doğrudan sorumlu tutup tutmayacağı sorusuna ise "Bunu tartışacağız." karşılığını verdi.

Biden, sözlerine, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz." diye devam etti.

ABD Başkanı Biden, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne hafta sonu düzenlenen saldırıyla ilgili son iki günde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni üç kez toplamış ve ülkesinin bu saldırıya nasıl karşılık vereceğini değerlendirmişti.

Ürdün-Suriye sınırındaki "Kule 22" üssüne düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü, en az 34 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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