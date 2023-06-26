Putin: Wagner güçlerinin çoğu vatansever kişiler

Putin'in konuşmasından başlıklar şöyle:

Toplumumuz birleşmiştir, isyanın başından itibaren bastırmak için devletin tüm organları harekete geçti

Doğu'daki Neonaziler ve onların batılı efendileri Rusların birbirini öldürmesini istedi

Wagner güçlerinin çoğu vatansever kişiler

Doğru karar veren ve çatışmaya girmeyen Wagner üyelerine teşekkür ediyorum

Verdiğim sözü tutacağım

Wagner üyeleri Belarus’a gidecek

Lukaşenko'ya çabalarından dolayı teşekkür ediyorum

Belarus'a gidecek Wagner üyelerine söz veriyorum, sözümü tutacağım

İsyanın organizatörleri ülkeye ihanet etti

Toplum, partiler ve din kuruluşları anayasayı desteklediklerini ortaya koydu

Ayrıntılar geliyor...