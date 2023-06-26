Putin: Wagner güçlerinin çoğu vatansever kişiler

Putin'in konuşmasından başlıklar şöyle:
Toplumumuz birleşmiştir, isyanın başından itibaren bastırmak için devletin tüm organları harekete geçti
Doğu'daki Neonaziler ve onların batılı efendileri Rusların birbirini öldürmesini istedi
Wagner güçlerinin çoğu vatansever kişiler
Doğru karar veren ve çatışmaya girmeyen Wagner üyelerine teşekkür ediyorum
Verdiğim sözü tutacağım
Wagner üyeleri Belarus’a gidecek
Lukaşenko'ya çabalarından dolayı teşekkür ediyorum
Belarus'a gidecek Wagner üyelerine söz veriyorum, sözümü tutacağım
İsyanın organizatörleri ülkeye ihanet etti
Toplum, partiler ve din kuruluşları anayasayı desteklediklerini ortaya koydu
Ayrıntılar geliyor...