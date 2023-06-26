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Dünya
AA 26.06.2023 21:27

UNICEF, çocuklar için iklim fonundaki taahhütlerin yerine getirilmediğini açıkladı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iklim fonu taahhütlerinde yer almasına rağmen çocukların ihtiyaçları için yeterince kaynak ayrılmadığını açıkladı.

UNICEF, çocuklar için iklim fonundaki taahhütlerin yerine getirilmediğini açıkladı

UNICEF bünyesindeki Çocukların Çevre Hakları Girişiminin (CERI) son raporunda, iklim krizinin yükünü taşımalarına rağmen çocuklara yönelik iklim fonu taahhütlerinin yerine getirilmesindeki "başarısızlığa" dikkat çekildi.

Önemli küresel fonların yalnızca yüzde 2,4'ünün çocuklara yönelik faaliyetleri desteklediğine işaret edilen raporda, iklim krizinin etkileri açısından 1 milyardan fazla çocuğun, "son derece yüksek risk altında" olduğu belirtildi.

Raporda, "Özellikle doğum ile 5 yaş arasındaki çocukların benzersiz fizyolojisi, davranışsal özellikleri ve gelişimsel ihtiyaçlarının" onları su, gıda kıtlığı ve hava durumuyla bağlantılı fiziksel ve psikolojik travma gibi etkilere karşı savunmasız hale getirdiği ifade edildi.

İklimle ilgili felaketlerin aynı zamanda çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik ve zorunlu göç vakalarının artmasına, çocukların insan kaçakçılığı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, istismar ve sömürü riskine maruz kalmasına yol açtığı vurgulandı.

CERI koalisyonu yetkilileri, çok taraflı iklim fonlarının yanı sıra hem uluslararası hem de ulusal düzeyde maddi destek sağlayan diğer finansörlere "hızlı hareket etmeleri ve uyum eksikliğini gidermeleri" çağrısında bulundu.

Raporda ayrıca finansal desteğin, özellikle iklim değişikliğinin neden olduğu kayıpların ve zararların karşılanması için önemi vurgulanarak, çocukların refahına ve onları destekleyen kritik sosyal hizmetlere öncelik verilmesi gereğinin altı çizildi.

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Birleşmiş Milletler UNICEF
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