Parçalı Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.06.2023 20:38

Libyalılar kurbanlık fiyatlarındaki artıştan şikayetçi

Libya'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, pek çok kişi kurbanlık fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ibadeti yerine getirememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Libyalılar kurbanlık fiyatlarındaki artıştan şikayetçi

Ulusal Birlik Hükümeti'nin yılbaşında maaşlarda yaptığı düzenlemeye rağmen çoğu kişi ekonomik kriz ve kurbanlık fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kurbanlık alamamaktan şikayet ediyor.

Hükümetin İspanya'dan koyun ithalatı kararının da tam olarak soruna çözüm olmadığı ülkede, küçükbaş kurbanlıkların fiyatının 900 dolara kadar çıktığı belirtiliyor.

Trablus pazarlarında küçükbaş kurbanlıkların ortalama fiyatlarının ise 450 dolar olduğu ifade ediliyor.

Kurban almaya gelen Ulusal Bilimsel Çalışmalar ve Araştırmalar Merkezi çalışanı Trabluslu Mecdi el-Faki, kentteki hayvan pazarına 3 kez geldiğini ancak yüksek fiyatlar nedeniyle kurbanlık alamadığını anlatarak, "Bir koyunun fiyatı 4 bin dinarı (800 dolar) buldu. İnsanlar bu fiyata kurban kesemez" dedi.

"Tek maaşla geçinenler kurban alamıyor"

Koyun yetiştiricisi Hüseyin Abdullah ise "Fiyatlar herkes için uygun değil ama bizim de fiyatı artırma hakkımız var. Çünkü yem ve işçilik fiyatlarının yanı sıra araba kiralama fiyatları da yüksek" ifadesini kullandı.

Ücretle çalışan ve tek maaşla geçimini sağlayanların kurbanlık alamadığını aktaran Abdullah, hükümetin ithalat kararına değinerek, yerel üretimi teşvik etmenin, kurban ithal etmekten daha iyi olduğunu dile getirdi.

Libya'da yem fiyatlarındaki artışlar nedeniyle son 6 ayda et fiyatlarında önemli artışlar yaşanmıştı.

Hükümet de soruna çözüm bulmak için kurbanlık hayvan ithalatına karar vermiş, bu çerçevede 18 Haziran'da İspanya'dan 7 bin koyunluk ilk sevkiyat, Trablus'a yapılmıştı.

ETİKETLER
Libya
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Biden'dan işkence mağdurlarına destek çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:28
Bakan Fidan: 260 temsilcilikle dünyanın en geniş 5 diplomatik ağından birisine sahibiz
21:30
Çorum'da yıldırım isabet eden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
21:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü
21:03
FETÖ firarisi Asiye Gülen tutuklandı
20:38
ABD Başkanı Biden'dan işkence mağdurlarına destek çağrısı
20:35
Sudan'da orduyla çatışan HDK, polise ait Yedek Kuvvetler Komutanlığını ele geçirdi
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
Çekmeköy'de evde doğal gaz patlaması
Çekmeköy'de evde doğal gaz patlaması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ