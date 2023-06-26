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Dünya
AA 26.06.2023 18:15

Yunanistan'da Miçotakis'in yeni kabinesi açıklandı

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerin ardından Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis Başbakanlığındaki kabine üyeleri açıklandı.

Yunanistan'da Miçotakis'in yeni kabinesi açıklandı
[Fotograf: Reuters]

Yeni Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis'in yaptığı açıklamaya göre, eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanlığına getirildi.

Yeni Dışişleri Bakanı ise daha önce ulaştırma ve devlet bakanlığı görevlerinde bulunan Yorgos Yerapetritis oldu.

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Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yeropetritis, Oxford Üniversitesinde doktora yaptı.

Yeropetritis, Dışişleri Bakanlığı dahil olmak üzere çeşitli bakanlıklarda danışman olarak görev yapmasının yanı sıra Yeni Demokrasinin parti programının oluşturulmasından sorumlu heyette de bulundu.

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Daha önce ABD'de büyükelçilik görevi de yapmış olan tecrübeli diplomat Aleksandra Papadopulu ve daha önce adalet bakan yardımcılığı yapmış olan 1984 doğumlu Yorgos Koçiras yeni dışişleri bakan yardımcıları olurken, bir önceki Miçotakis hükümetinde de dışişleri bakan yardımcısı olan Kostas Frangoyannis, görevine devam edecek.

Kabineye yeni eklenen Toplumsal Bütünlük ve Aile Bakanlığını ise daha önce bakan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş Sofia Zaharaki üstlendi.

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Yeni kabine üyeleri yarın Cumhurbaşkanlığında yemin ettikten sonra devir teslim töreni ile görevlerine başlayacak.

Dünkü genel seçimlerde, Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,55 oy alarak 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekiliyle çoğunluğa sahip olmuştu.

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