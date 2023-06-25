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Dünya
TRT Haber 25.06.2023 22:31

Yunanistan sandık başına gitti: 4 Türk parlamentoya girdi

Yunanistan, bir kez daha sandık başına gitti. Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamladı. Miçotakis, önemli reformların hızlıca yapılacağını söyledi. Batı Trakya'dan seçilen Türk azınlığa mensup 4 milletvekili de yeniden Yunan Parlamentosuna girmeye hak kazandı.

Yunanistan sandık başına gitti: 4 Türk parlamentoya girdi
[Fotograf: AA]

Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni demokrasi Partisi yüzde 40,5 oy aldı.

300 sandalyeli parlamentoda 158 milletvekilliği kazandı.

Miçotakis seçim sonrası ilk açıklamasında sağlam büyüme, maaşlarda artış ve sağlık sisteminde reform sözü verdi.

Aleksis Çipras'ın lideri olduğu ana muhalefetteki SYRIZA Partisi ise yüzde 17,8 oy aldı.

Nikos Androulakis’in liderliğindeki PASOK yüzde 11,95 oyla seçimi üçüncü tamamladı.

Türk milletvekilleri Özgür Ferhat ve İlhan Ahmet Rodop'tan; Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran da İskeçe'den parlamentoya girmeye hak kazandı.

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