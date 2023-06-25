Yunanistan sandık başına gitti: 4 Türk parlamentoya girdi

Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni demokrasi Partisi yüzde 40,5 oy aldı.

300 sandalyeli parlamentoda 158 milletvekilliği kazandı.



Miçotakis seçim sonrası ilk açıklamasında sağlam büyüme, maaşlarda artış ve sağlık sisteminde reform sözü verdi.



Aleksis Çipras'ın lideri olduğu ana muhalefetteki SYRIZA Partisi ise yüzde 17,8 oy aldı.



Nikos Androulakis’in liderliğindeki PASOK yüzde 11,95 oyla seçimi üçüncü tamamladı.



Türk milletvekilleri Özgür Ferhat ve İlhan Ahmet Rodop'tan; Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran da İskeçe'den parlamentoya girmeye hak kazandı.