Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti

Washington Rusya’daki gelişmeleri en yakından takip eden başkentlerdendi.

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Biden'a verilen güvenlik ve istihbarat brifinginde; Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Savunma Bakanı Austin, Dışişleri Bakanı Blinken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ve CIA direktörü Burns katıldı.

Yalnız savaş ilanı, darbe, iç savaş ve bunlara benzer çok büyük küresel meselelerde biraraya gelen bu kadronun 24 Haziran Cumartesi Beyaz Saray’da toplanması Washington'da hareketli saatlerin habercisiydi.

Sullivan Kopenag ziyaretini iptal etti Ukrayna toplantısına online katılmaya karar verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley İsrail ve Ürdün ziyaretini erteledi.

Hepsinin sebebi Rusya’daki gelişmelerdi.

Amerikalı emekli asker ve stratejisiler Rusya’daki gelişmelere şaşırmadı

Amerikalı uzmanlar ise yaşananların sürpriz olmadığı görüşünde.

Atlantik Konseyi Danışmanı Emekli Albay Dr. Richard Outzen Putin’in Ukrayna’da amacını aştığını ve kendi gücünü yanlış okuduğunu söyledi.

Dr. Outzen, “Suriye, Mali, Orta Afrika gibi ülkelerde Putin’in Wagner’e bağımlılık derecesine düşünürsek yaşananlar benim için şaşırtıcı değildi. Muharebe alanında işler kötü gidince siyasi sorunlar da olunca komuta birliğini kaybedersiniz. Hele ki Wagner gibi milis bir örgütle çalışıyorsanız bu kaçınılmaz olur” ifadelerini kullandı.

Wagner lideri Prigojin'in Rusya askeri yetkilileri ile arasının iyi olmadığı biliniyordu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby Ocak ayındaki açıklamasında “Wagner, Rus ordusu ve bakanlıklarına rakip güç merkezi haline geliyor. Prigozhin Ukrayna'daki kişisel çıkarlarını ilerletmeye çalışıyor” dedi.

ABD Rusya’yı iyi okudu

Dr. Outzen ABD yönetiminin yaşanacakları 6 ay önce kısmen tahmin etmesinin istihbarat değil sahayı iyi okumakla ilgili olduğunu söyledi.

ABD kamuoyunda emekli asker ve diplomatlar da Wagner’in, Rus askeri komuta kademesiyle Ukrayna savaşındaki tutarsızlıklar sebebiyle ters düştüğü görüşünde.

Ukrayna Savaşı'nda amaçtan sapıldığını düşünen Prigojin'in darbe girişiminde bulunduğu yorumları yapıldı.

Atlantik Konseyi danışmanı emekli Albay Doktor Richard Outzen'a göre yaşananlar darbe değil sadece bir güç gösterisinden ibaretti.

Atlantik Konseyi Danışmanı Emekli Albay Dr. Richard Outzen “Bu bir darbe girişimi değildi Prigojin hükümeti devirmeyi değil muharebe alanında işini yapmadığı için Şoygu’dan kurtulmayı amaçlıyordu. Prigojin’in amacı askeri güç gösterisi yapmaktı. Yapabileceklerini sergiledi kumar oynadı ve kaybetti" dedi.

Gerginlik 24 saatten az sürdü, Rusya'da sular en azından şimdilik duruldu.

Wagner dağılıyor mu?

Peki Ukrayna dışında da faaliyet gösteren Wagner'i nasıl bir gelecek bekliyor?

Dr. Outzen bu noktada bölge dışında yaşanacak gelişmelere dikkat çekti.

Bu sürecin Wagner Grubu’nun parçalarına ayrılmasıyla sonuçlanacağını tahmin eden Dr. Outzen “Ayaklanmaya katılmayan Wagner savaşçıları Rus ordusuna alınacak dolayısıyla yine Ukrayna’da bu kez Rus ordusunda savaşacaklar. Yani bu yaşananlar Ukrayna Savaşı açısından fark yaratmaz. Asıl mesele Rus askeri varlığının yalnız Wagner’den oluştuğu Suriye Mali orta Afrika gibi yerlerde ne olacağı bunu izlemek ilginç olacak” ifadeler”ni kullandı.