Çok Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 26.06.2023 17:52

Prigojin: Wagner, 1 Temmuz'a kadar varlığına son vermek zorunda

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, "Rus askerlerinin kanı dökülmesin diye geri döndük" açıklamasında bulundu. Prigojin, Wagner'in, 1 Temmuz'a kadar varlığına son vermek zorunda olduğunu belirtti.

Prigojin: Wagner, 1 Temmuz'a kadar varlığına son vermek zorunda

Rus paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojin, çıkardığı 'isyan' sonrası ilk kez konuştu. Prigojin çıkardıkları silahlı isyanı "yürüyüş" olarak tanımladı. Yaşananların Rusya'nın önemli güvenlik açıklarını gözler önüne serdiğine dikkati çekti.

Düşürdükleri Rus uçak ve helikopterleri ile ilgili "pişmanız" ifadesini kullandı.
Prigojin, daha fazla Rus askerinin kanı dökülmemesi için üslerine geri döndüklerini söyledi.

Wagner üyelerinin Rus helikopter ve füzeleri ile vurulduğuna dair iddiasını yineledi.
İktidarı değiştirmek gibi bir amaçları olmadığını dile getirdi.

Wagner'in imhasını önlemek için isyanı başlattıklarını öne sürdü. Wagner'in varlığının 1 Temmuz'da sona ermek zorunda olduğunu belirtti.  

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
Almanya'da koruma altına alınan çocuk sayısı arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:21
Mersin'de zincirleme kaza: 1'i ağır 9 yaralı
18:22
Yunanistan'da Miçotakis'in yeni kabinesi açıklandı
17:41
Bakan Ersoy: 2028'e kadar 100 milyar dolar gelir hedefimiz var
17:35
Almanya'da koruma altına alınan çocuk sayısı arttı
17:25
Metruk evde yıkım sırasında tavan çöktü: 2 ölü
17:05
TMO'nun hububat satış fiyatları belirlendi
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
Kuzularıyla tatile çıktılar
Kuzularıyla tatile çıktılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ