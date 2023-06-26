Sudan'da orduyla çatışan HDK, polise ait Yedek Kuvvetler Komutanlığını ele geçirdi

Ordudan yapılan açıklamada, "HDK, ordu ile 3 gün süren şiddetli çatışmaların ardından Hartum'un güneyindeki Merkezi Yedek Kuvvetler Komutanlığı karargahını ve bir dizi araç, silah ve mühimmatı ele geçirdi" ifadesi kullanıldı.

Olayın uluslararası hukukun ve savaş geleneklerinin açık ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Dünyanın her yerindeki polis tesisleri askeri operasyonlarla ilgisi olmayan hizmet tesisleridir. Polis karargahının hedef alınması, her türlü ihlali yapmaktan çekinmeyen bir milis için askeri bir zafer olmadığı kadar, kınamayı ve onaylamamayı gerektiren bir ihlaldir" değerlendirmesi yer aldı.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsyancı grup SPLM-N'den saldırı

Öte yandan, Sudan Devlet Maden Şirketi Müdürü Mübarek Erdol, ordunun, isyancı grup Abdulaziz Abdulaziz el-Hılu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) tarafından ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil Bölgesindeki Güney Kurmuk kentine düzenlenen saldırıyı püskürttüğünü belirtti.

Vatandaşların bölgeden Etiyopya'ya geçtiğini kaydeden Erdol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bölgede on yıldan fazla süredir savaşın durmasının ardından şimdi çatışmalar yaşanıyor" ifadesine yer verdi.

Ordudan veya SPLM-N'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hükümet ile SPLM-N arasındaki ateşkes anlaşması

Sudan ordusu, 21 Haziran'da, SPLM-N'yi hükümetle imzaladığı ateşkese rağmen Güney Kurdufan eyaletinde bulunan Kadugli kentindeki güçlerine saldırmakla suçlamıştı.

Son dört yılda, hükümet ve SPLM-N, kendi kontrolleri altındaki alanlarda aralarındaki ateşkes anlaşmasını birkaç kez uzatmıştı.

SPLM, 2011 yılından bu yana ülkenin güneyindeki Güney Kurdufan ve Mavi Nil bölgelerinde iki bölge için özel bir statü elde etmek amacıyla savaşıyor.