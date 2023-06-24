Rusya'da Wagner krizi: Saat saat neler yaşandı?

Dünyanın dikkatini bir anda Rusya'ya çeken olaylar silsilesine ilişkin ilk haber dün, yani 23 Haziran saat 21.35'te geldi.

21:35

Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunun Wagner Grubu birliklerine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Wagner kampını hedef alan füzenin en az 2 bin paralı askeri öldürdüğünü söyledi.

21:55

20 dakika sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in sözlerini yalanladı ve Wagner güçlerine herhangi bir füze saldırısı yapılmadığını savundu.

23:15

Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Prigojin hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Suçlama, silahlı isyan çağrısı yapmaktı. Rus başsavcısına göre bu suç 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

23:50

Saat 23.50'de FSB'nin Moskova bölümünü alarm durumuna geçti.

23:55

5 dakika sonra ise Ukrayna işgalinin ikmal merkezi konumundaki Rostov kenti sokaklarında ilk zırhlı araçlar göründü.

00:30

Yeni günün ilk dakikalarında, 24 Haziran 2023'te saatler gece yarısını gösterirken FSB, Prigojin'i tutuklamalarını isteyen bir açıklama yayınladı.

01:00

Saat 01'de ise ilk kez bir açıklamada Moskova yönetimi 'darbe' kelimesi kullandı. Rus dış istihbarat ajansı GRU'dan Alekseev, Prigojin'in faaliyetlerini 'darbe' olarak tanımladı.

02:10

Saat 02.10'da Prigojin, askerlerinin Rostov'a giriş yaptığını söyledi.

02:45

ABD Başkanı Joe Biden, Yevgeny Prigojin'in mesajlarına dair bilgilendirildi.

03:55

Prigojin, Wagner askerlerinin bir sivil konvoya ateş açan Rus helikopterini düşürdüğünü duyurdu.

06:10

Rus sosyal medyasına yansıyan görüntülerde, Rostov'da kamuflajlı ve makineli tüfekli kişilerin kaldırıma uzanıp nişan aldığı videolar yer aldı.

08:10

Sabah saat 08.10'da Prigojin, Rostov'daki tüm askeri tesisleri kontrol altına aldıklarını duyurdu.

09:31

Yaklaşık 1.5 saat sonra ise Rusya Savunma Bakanlığı, isyana katılan Wagner Grubu üyelerinin aldatıldıklarını savundu.

10:01

Wagner paralı askerlerinin Rostov'dan sonra daha kuzeydeki Voronezh'deki askeri tesisleri kontrol altına aldığı bildirildi

10:06

Putin, Wagner'in hamlesi için "Bugün hainlerle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

12:53

Saatler 12.53'ü gösterirken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus halkına Putin'in etrafında kenetlenme çağrısı yaptı.

15:47

Saat 15.47'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'i aradığı açıklandı.

Erdoğan görüşmede, aklıselim ile hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği belirtti.

16:52

Saat 16.52'de olağanüstü hal kararı geldi.

Wagner Grubu askerleri Rostov'dan kuzeye doğru ilerlerken, Rusya'nın başkenti Moskova’da olağanüstü hal ilan edildi.

Ayrıca Putin, imzaladığı kararname ile isyana kalkışanların gözaltı sürelerini 30 güne kadar uzattı.

20:00

20:00 Saatler 20' yi gösterdiğinde Prigojin'den önemli bir açıklama geldi.

Prigojin, kan dökülmesini önlemek için Moskova'da ilerleyen askerlerine üslerine dönmelerini emrettiğini açıkladı.

