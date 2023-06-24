İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Lavrov arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Rusya'daki duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, İran'ın Rusya'daki gelişmeleri tamamen bir "iç mesele" olarak gördüğünü Rus mevkidaşına ileten Abdullahiyan, "komşu ve dost Rusya dahil tüm ülkelerde hukukun üstünlüğünü desteklediklerini ve ülkelerin iç işlerine herhangi bir dış müdahaleye karşı olduklarını" belirtti.

Abdullahiyan, Rusya'nın bu süreci geride bırakacağını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise ülkesinin toprak bütünlüğü üzerinde hukukun üstünlüğünün tam olarak uygulanacağını ve Rusya'nın bu durumu hızla aşacağını ifade etti.

Bakanlar, görüşmede iki ülke arasındaki "üst düzey" ilişkileri de değerlendirdi.

Rusya’da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.