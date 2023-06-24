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Dünya
Reuters 24.06.2023 20:21

Lukaşenko: Wagner ile Putin anlaştı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Prigojin'in Wagner askerlerini durdurmayı kabul ettiğini, Wagner askerlerinin güvenliğini garanti eden bir anlaşmanın masada olduğunu söyledi.

Lukaşenko: Wagner ile Putin anlaştı
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