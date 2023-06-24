Medvedev: Dış ve iç düşmanı yenmek için en önemli şey Putin'in etrafında birleşmek

Şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Medvedev, Telegram'a yaptığı açıklamada, “Vatanımızı parçalamaya can atan dış ve iç düşmanı yenmek için artık en önemli şey, Putin etrafında birleşmek” dedi.

Medvedev, Rus yetkililerin bunun olmasına izin vermeyeceğine söz vererek, "Bölünme ve ihanet en büyük trajediye, evrensel bir felakete yol açar" uyarısında bulundu.

Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.