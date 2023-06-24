Moskova'da pazartesi günü tatil ilan edildi

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Telegram'da "Moskova'da terörle mücadele operasyonu ilan edildiğini ve Pazartesi günü "riskleri en aza indirmek" için "çalışılmayan bir gün" olacağını söyledi.

Moskovalılardan mümkün olduğunca şehirde dolaşmaktan kaçınmalarını istedi.

"Şehir servisleri yüksek alarmda" dedi.

Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.