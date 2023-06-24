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Dünya
AA 24.06.2023 20:02

Beyaz Saray: Biden ve Harris Rusya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirildi

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, ulusal güvenlik ekipleri tarafından Rusya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi.

Beyaz Saray: Biden ve Harris Rusya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirildi
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre ulusal güvenlik ekipleri, Biden ve Harris'i Rusya'daki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Buna göre, bilgilendirmeye Biden ve Harris'in yanı sıra Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield de katıldı.

Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın gün içinde bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

Biden Macron, Scholz ve Sunak'la görüştü

Diğer taraftan, Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Liderlerin Rusya'daki durumu görüştükleri ve "Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteklerini" teyit ettiklerinin altı çizildi.

Rusya’da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırmıştı.

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