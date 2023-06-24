Bahreyn: Rusya'da istikrarın korunması önemli

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının, ülkenin resmi haber ajansı BNA'da yer alan açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyesi Rusya'daki gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğindeki Rusya'da istikrarın korunmasının, ayrıca halkın güvenliğinin sağlanması için ülkedeki meşru kararların uygulanmasının önemli olduğu vurgulandı.

Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.