Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasıyla ilgili yasaları imzaladığı belirtildi.

Söz konusu yasalara göre, bu bölgelerde yaşayanlar Rus vatandaşı olarak kabul edilecek.

Ayrıca Putin, imzaladığı kararnamelerle, bölgelere geçici başkan ve vali atadı. Buna göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Denis Puşilin, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Leonid Paseçnik, Herson bölgesinin geçici valisi Vladimir Saldo ve Zaporijya bölgesinin geçici valisi Evgeniy Balitskiy oldu.

Yasalar, 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, 4 bölgenin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları 3 Ekim'de kabul etmişti. Parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi de söz konusu yasaları dün onaylamıştı.

Zelenskiy, Rusya'nın ilhak kararını geçersiz ilan etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Kırım, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın ilhak kararının geçersiz olduğuna dair kararnameye imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın, 17 Mart 2014 tarih ve 147 sayılı, 21 Şubat 2022 tarih ve 71 sayılı, 21 Şubat 2022 tarih ve 72 sayılı kararnameleri, 29 Eylül 2022 tarih ve 685 sayılı, 29 Eylül 2022 tarih ve 686 sayılı kararnameleri ile bu kararnamelerin uygulanmasına dayanılarak veya bunlarla bağlantılı olarak alınan, çıkarılan ve akdedilen diğer karar, işlem ve anlaşmaların hükümsüz ve geçersiz olduğu, yani hiçbir hukuki sonucunun bulunmadığı kabul edilsin"