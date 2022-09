Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için anlaşmaları imzaladı.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ukrayna topraklarındaki referandumlarda halk, seçimini yaptı.

Rusya'nın dört yeni bölgesi var. Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız.

"Milyonların iradesinden daha güçlü bir şey olamaz"

Sınırlar mecburen halklarımızı böldü. Milletimizi zor bir duruma koydu. Artık bu önemli değil Sovyetler Birliği artık yok. Geçmişi geri alamayız ama milyonların iradesinden daha güçlü bir şey olamaz. Yüzyıllardır Rusya'dan geride kalanların Rusya'da olma kararı bugün her şeyden önemlidir.

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklama yapıyor.

Referandum kadınlara erkeklere çocuklara yapılan haksızlıkları önleyecek. Halkımız dağılmadı, kırılmadı.

Bu 4 bölgede yaşayan insanlar artık bizim vatandaşımız oluyor.

"Halkın yaptığı seçimleri artık tartışmayacağız"

Kiev'i askeri eylemleri derhal durdurmaya ve müzakere masasına derhal dönmeye çağırıyoruz. Çünkü 4 bölge halkının yaptığı seçimleri artık tartışmayacağız.

Bugün Kiev yönetimi halkın iradesine saygıyla yaklaşmalı. Biz bu toprakları koruyacağız. Yıkılan şehirleri yeniden kuracağız. Güvenli bir hayat sunmak için elimizden geleni yapacağız.

Ukrayna'daki yönetimin ve batının bize karşı çok sert duruşu var.

90'lı yıllar geçmişte kaldı. Rusya şimdi ayağa kalkıyor. Biz her şeye karşı durmaya devam ediyoruz. Hiçbir kimse büyük ve zengin Rusya'yı görmek istemiyor. Kimseye zenginliğimizi çalmasına izin vermeyeceğiz.

"Kuzey Akımı Anglo-Saksonlar patlattı"

Anglo-Saksonlar yaptırımlara doydu, şimdi sabotajlara başladılar. Kuzey Akım boru hatlarını patlattılar.

Batı bizi bir koloni, ruhsuz kölelerden oluşan bir kalabalık olarak görmek istiyor. Bizim geleceğimiz, gelişimimiz onlar için tehdittir. Rusya'yı yok etmek istiyorlar ama Rusya bize lazım. Hatırlatmak isterim ki, her ülke başrol oynamak istiyor ama Rusya her zaman Rusya kalacak. Batı cezalandırılmayacağını düşünüyor fakat her şey yerini bulacak. Söyledikleri her şey yalan çıkıyor.

"Batı kendisine uygun bir adaleti savunuyor"

Batı kendisine uygun bir adaleti savunuyor. Batı bugün bütün sınırlara tehdittir. Bu sınırların nerede olacağına onlar karar veriyor. Bu hakkı onlara kim verdi. Buradaki duruma insanlar karar verdi. Batı, Uluslararası Hukuk nedir unutmaya başladı. Yalan yaymaya devam ediyorlar.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Biz Kiev'i acilen ateşkese çağırıyoruz. Bütün askeri adımlarını durdurmaya ve konuşmalarımıza dönmeye çağırıyoruz.

Ukrayna’dan çıkarılan tahıl Avrupalı ülkelerine gidiyor. Tahılın yüzde 5’i ancak dünyanın fakir olan ülkelerine gitti. Yine doğrudan kandırmaca.

Biz bu siyasi Nazilere karşı duracağız. Bu bütün dünyaya kötülüğün örneğidir. Kendilerinin sorumsuzluğunu başkalarına atıyorlar. Onların istediğini herkesin yapması gerektiğini savunuyorlar. Rusya'nın bütün zenginliklerini çalmak için Batı elinden geleni yaptı. Biz her şeyi hatırlıyoruz.

"4 bölge demokrasinin örneğidir"

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da insanlar kararı verdi. Bu demokrasinin örneğidir.

ABD bir şeyi beğenmiyorsa her zaman yaptırım uygular. Görmek istediğini hakikat gibi gösterir.

Gerçekten düşünen ülkeler Rusya'yla anlaşır. Rusya'yı korkutmaya çalışmaz. Bu kadar özgüven onları yıkıma götürür. Batıya gerçek haber ulaşamıyor. Yalan haberle insanları doyuruyorlar. Sosyal medya bazen gerçek haberleri yansıtıyor. Sadece yalan haber almamalı insanlar.

"Gazı az kullanın demek yerine bize terörist demesinler"

Avrupalı siyasetçiler daha az gaz kullanın gibi öneriler sunuyorlar. Bunun yerine bize terörist demesinler ve belanın kaynağı gibi göstermesinler.

Rusya olarak bütün suçlulara karşı durmaya çalışıyoruz. Geleceğimizi bambaşka bir çerçevede görmek istiyoruz. Biz tarihi Rusya için savaşmaya devam edeceğiz. Büyük ve tarihi Rusya için, torunlarımız için bu kötülükten onları korumalıyız.

Bizim dillimiz kültürümüz asla ölmeyecek. Bunun uğruna birlik olup savaşmalıyız. Biz insanları seviyoruz.