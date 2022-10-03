Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'dan dört bölgenin Rusya'ya ilhakını sağlayan anlaşmaların onaylanması sonrası Duma'da konuştu.

Lavrov, Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin Rusya Federasyonu'na bağlanmasını Rus topraklarının yeniden birleşmesinin mantıklı bir devamı olarak niteledi.

"Kiev'deki neo-nazi rejimi ve Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas halkını 8 yıldır yasal olmayan şekilde cezalandırdı ve bu bölgelerin Ukrayna'da var olmasını imkansız hale getirdi." diyen Lavrov, "Rusya Federasyonu, ABD'nin aksine, uzak ülkelerdeki hayali tehditlere değil, sınırlarındaki gerçek tehditlere yanıt veriyor ifadelerini kullanarak" ABD'nin askeri politikalarını eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kendi politikalarını şu sözlerle savundu:

"ABD, zamanında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) karşı Hitler gibi davrandı ve Ukrayna'yı Rusya ile bir savaş aracı haline getirmek için kolektif Batı'ya bu fikri kabul ettirdi ve işler buraya kadar geldi."