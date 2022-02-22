Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, Putin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması talimatını verdiği belirtildi.

Ayrıca, Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Luhansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması konusunda anlaşmaların yapılması talimatını verdi.

Söz konusu kararnamelerin, imzalandığı tarihte yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Putin, ayrıca Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.

Putin, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımıştı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk adımına tepki yağdı

Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıması kararı sonrası ilk tepki AB'den geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'nın adımı, Minsk Anlaşmalarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali." diyerek tepki gösterdi.

Almanya, Polonya, İngiltere ve Fransa da Rusya'nın kararını kınadı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya'yı kınadı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getirdi.

Zelenskiy: Ukrayna'nın uluslararası sınırları olduğu şekilde kalacaktır

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" açıklamasını yaptı.

"Barış istiyoruz" diyen Zelenskiy, "Ortaklarımızdan net ve etkili destek adımları bekliyoruz" çağrısında bulundu. Siyasi ve diplomatik çözüm yollarından yana olduklarını vurguladı.

[Harita: TRT Haber]

Zelenskiy, "Sınırlarımız iyi korunuyor, biz kendi toprağımızdayız. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyoruz, kimseye bir şey vermeyeceğiz" dedi.

Türkiye, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz." denildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'ya karşı sınırlı AB yaptırım paketi üzerinde anlaşıldığını duyurdu. Yaptırımların Ukrayna'da ayrılıkçıların bulunduğu bölgelerin bağımsızlığının kabul edilmesinden sorumlu olanları hedef alacağını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Rusya'nın uluslararası hukuku ihlaline ve Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğüne saldırısına karşılık olarak yeni yaptırımları bugün açıklayacağız.” dedi.

İngiltere'de kabine Ukrayna'daki son durumu ve önemli yaptırım paketi dahil Rusya'ya verilecek yanıtı ele almak üzere acil toplanacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın adımının Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bir saldırı olduğunu söyledi. Macron, BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı, Avrupa'nın yaptırımları devreye sokması çağrısını yaptı.

Avustralya

Rusya'nın adımına Avustalya'dan da tepki gecikmedi.

Avustalya Başbakanı Scott Morrison, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda müttefiklerimizle uyum içinde olacağız. Ayrılıkçı bölgelerdeki Rus birliklerine barış gücü demek saçma" açıklamasını yaptı.

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanı Melaney Joy, Rusya'ya ekonomik yaptırımları hazırlamaya başlayacaklarını duyurdu. Rusya'nın bu adımını şiddetle kınadığını ifade etti.

İspanya

İspanya da Rusya'nın adımını kınadı. Rusya'ya karşı müttefiklerle koordinasyon içinde hareket edileceği açıklandı.

Letonya, Moldova ve Polonya

Letonya, Moldova ve Polonya'ya da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıma tepki gösterdi. Yaptırımların devreye sokulması çağrısı yapıldı.

Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere acil toplandı. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. pic.twitter.com/3cMStKU07F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022

Biden'dan "güçlü karşılık" mesajı ve yaptırım

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Rusya'nın kararını kınadıklarını açıkladı. Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha ileri bir işgal adımına yaptırımlarla verecekleri "güçlü" karşılığa ilişkin Zelenskiy'i bilgilendirdi ve Kiev yönetimine tam destek verdiğini dile getirdi.

Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı sözde Donetsk ve LuHansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı.

BMGK acil toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Türkiye saati ile 05.00'te Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı.

ABD Lviv'deki diplomatlarını Polonya'ya gönderdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini açıkladı.

Blinken, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülke genelinde öngörülemez olmaya devam ediyor ve kötüleşebilir. Herhangi bir Rus askeri operasyonunun sivil hava taşımacılığı ciddi şekilde kısıtlama olasılığı çok yüksek. Rus birlikleri, işgal planlarına benzer bir şekilde sınıra yaklaşmaya devam ediyor" dedi.

-Rusya Devlet Başkanı Putin’in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıması Donbas’ta nasıl yakılandı?

-Rus birliklerine verilen Ukrayna’ya girin emri bölgede nasıl karşılandı?



Donbas’taki son durum @trthaber’de. https://t.co/LkORSTWBWX pic.twitter.com/FCJ57tC9dq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 21, 2022

Ukrayna’nın BM Büyükelçisi: Sınırlarımız değişmezdir ve öyle kalacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna ile ilgili acil toplantısında Ukrayna’nın BM Büyükelçisi, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları, değişmezdir ve öyle kalacaktır" açıklamasını yaptı.

Çin'den Rusya ve Ukrayna'ya diplomatik çözüm çağrısı

Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi bağımsız olarak tanımasının ardından, Ukrayna kriziyle ilgili tüm tarafları itidalli olmaya ve gerilimi artırabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdı.

Rusya BM Temsilcisi: Ülkelerin iki kez düşünmesini istiyoruz

Rusya BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, Batılı ülkelerden farklı tutumlar beklediklerini söyledi. Tarihin ve şartların Rusya'yı bu kararı almaya ittiğini ifade eden Nebenzia, "Ukrayna'nın yönlendirilmesini anlamıyoruz" dedi.

ABD'den Rusya'ya ek yaptırım sinyali

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield, acil toplanan BMGK'da Rusya'ya ek yaptırım uygulanabileceği sinyalini verdi. Greenfield, Rusya'nın adımına karşı ülkelere destek çağrısında bulundu. "Birlikte hareket etmeliyiz" dedi.