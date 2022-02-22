Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burkina Faso'da altın madeninde patlama: 60 ölü, 50 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Burkina Faso'nun güneybatısındaki Poni şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen patlamada 60 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Poni şehrinin Gbomblora mevkisinde bulunan altın madeninde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada, ilk belirlemelere göre en az 60 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Yaralıların bölge hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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