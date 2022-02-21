Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy, Biden ile görüştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile son saatlerde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüşmeyi planladığını aktaran Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısına başladıklarını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.
Etiketler: ABD Joe Biden Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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