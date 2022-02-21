Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasını kınadığını söyleyerek, "Bu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalamakta, anlaşmazlığa çözüm bulunmasına yönelik çabaları tüketmekte ve Rusya'nın da taraf olduğu Minsk Anlaşması'nı ihlal etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın da içinde bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015'te Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını teyit ettiğini hatırlatan Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

"Donetsk ve Lugansk Ukrayna'nın parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemektedir. Rusya ayrıca bir kez daha Ukrayna'yı işgal için bahane sahnelemeye çalışmaktadır."

"NATO, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor"

Stoltenberg, NATO olarak uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, Rusya'yı diplomasi yolunu seçme, acilen askeri yığınağı ile güçlerini uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca Ukrayna çevresi ve içinden çekmeye çağırdı.

NATO ülkelerinden Rusya'ya tepkiler

Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararı uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson uyardı:

"Rusya'ya karşı yaptırımlar yarın açıklayacak, işgal daha ileri giderse tam bir yaptırım paketi hazır."

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Rusya'nın uluslararası hukuku ihlaline ve Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğüne saldırısına karşılık olarak yeni yaptırımları bugün açıklayacağız” dedi.

Almanya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanımasını kınadı. Bu adımın doğu Ukrayna'daki itilafın barışçıl çözümüne ilişkin Minks antlaşmalarına açıkça aykırı olduğunu söyledi.

Polonya

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “Rusya'nın kararı Ukrayna'ya karşı saldırganlık, yaptırımlar hemen devreye girmeli” dedi.

ABD

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Başkan Biden yakında Amerikalıların Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk bölgelerine, bu bölgelerden veya bu bölgelerden yeni yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayacak bir başkanlık kararnamesi imzalayacak” dedi.

Fransa

Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Rusya’nın bu adımını kınadı. Macron, Rusya'nın adımı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bir saldırı” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran Macron, Avrupa'ya yaptırımların devreye sokulması için çağrı yaptı.