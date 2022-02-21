İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yair Lapid, uluslararası aktörlerle yaptığı görüşmeler ve bakanlıkta gerçekleştirdiği durum değerlendirmesi sonunda, ülkesinin Kiev Büyükelçiliğinin tahliye edilmesi ve elçilik faaliyetlerinin Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentindeki konsolosluk ofisine taşınması talimatı verdi.

Lviv'deki konsolosluk ofisinin birkaç gün önce, ülkeden ayrılmak isteyen İsrail vatandaşlarına hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail vatandaşlarının tahliyesi konusunda kara yolu dahil tüm olasılıklar üzerinde çalıştığı ve komşu ülkelerdeki İsrailli diplomatların da bulundukları başkentlerde ilgili makamlarla temas halinde olduğu aktarıldı.

Bennett, İsrailli vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' çağrısı yaptı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett başta olmak üzere İsrailli yetkililer, Ukrayna krizinde yaşanabilecek en kötü senaryoyu ele almak üzere son dönemde düzenledikleri toplantılarda, bu ülkedeki vatandaşlarını ve Yahudi topluluğu ülkeyi terk ederek İsrail'e gelmelerini teşvik eden çağrılar yapmıştı.

Ukrayna'da yaklaşık 15 bin vatandaşı bulunan İsrail, savaşın başlaması ihtimaline karşı, bu ülkedeki 100 binden fazla Yahudi'ye acil destek sağlamak ve İsrail'e kesin göçü artırmak üzere eylem planı yapıyor.