Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 21:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Scholz, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasını kınadı
[Fotoğraf: Reuters (arşiv)]
Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanımasını kınadı. Bu adımın doğu Ukrayna'daki itilafın barışçıl çözümüne ilişkin Minks antlaşmalarına açıkça aykırı olduğunu söyledi.
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Etiketler: Almanya Olaf Scholz Rusya
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